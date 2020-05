L’America, spiegata bene: domenica il giornalista Francesco Costa presenta il suo libro in streaming per Forum Eventi

Spiegare l’America agli europei è difficile: c’è sempre questa mezza familiarità di mezzo – venuta dai libri, dai film, dai viaggi – che ci illude di conoscerla già, anche quando non è vero. Poi ci sono le molte differenze interne, e anche se lo sappiamo tendiamo a dimenticarne la reale portata e le ragioni più profonde. Spesso i giornalisti che provano a spiegarle ricadono nei cliché: un’eccezione è Francesco Costa, vicedirettore de ilpost.it, che l’America l’ha girata quasi tutta, e ora propone il suo saggio “Questa è l’America” (Mondadori), frutto di anni di attività giornalistica e viaggi sul campo che Costa ha raccontato anche attraverso la newsletter e il podcast “Da Costa a Costa”. L’autore presenta il libro domenica 31 maggio alle 18 in diretta sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sul sito del Forum.

“Ci sono molti posti del mondo di cui sappiamo meno che degli Stati Uniti d’America”, scrive Costa all’inizio del libro, “ma non ci sono posti con un divario più ampio degli Stati Uniti tra quello che crediamo di sapere e quello che sappiamo effettivamente”. A causa della gigantesca influenza statunitense nei nostri consumi e nella nostra cultura, infatti, “pensiamo di conoscere bene l’America quando in realtà, nella gran parte dei casi, la nostra idea è un impasto di luoghi comuni e poche informazioni concrete”, mescolate al nostro “tifo politico locale”. Il libro prova a colmare questo divario attraverso alcune storie che permettono di conoscere un po’ meglio le persone che abitano il più potente paese del mondo, rispondendo ad alcune frequenti domande sull’America e sugli americani: perché questo assurdo sistema sanitario? Perché non vogliono liberarsi delle armi? Qual è il segreto e il costo del predominio economico degli Stati Uniti? Come si arriva ad avere alla presidenza Barack Obama e Donald Trump nel giro di pochi anni? Nel libro emerge il quadro di una nazione ancora potentissima ma in preda a enormi trasformazioni e problemi, una nazione che vive un’epoca di profondo e doloroso smarrimento. Insomma, un’America che fatica a riconoscersi: “Gli Stati Uniti stanno attraversando un momento delicato. Sono intervenuti negli ultimi anni una serie di cambiamenti, di trasformazioni sociali, demografiche ed economiche che hanno cambiato l’identità del Paese. Da qui l’inevitabile smarrimento”.

E’ possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” oppure dal sito www.forumguidomonzani.it.