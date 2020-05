Nella notte un incendio distrugge scooter e bici e danneggia auto in via Vizzani a Bologna

Questa notte poco prima dell’una i vigili del fuoco sono intervenuti a Bologna per un incendio che, lungo via Pompeo Vizzani, stava interessando alcuni scooter e delle biciclette parcheggiate. Anche alcune vetture sono rimaste coinvolte nel rogo. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme anche ad altri veicoli. Le squadre hanno spento l’incendio e posto in sicurezza lo scenario. Al momento non si conoscono le cause delle fiamme. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le forze dell’ordine.