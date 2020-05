Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 28 maggio

Parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio alte; dal pomeriggio addensamenti sui rilievi potranno dar luogo a deboli piovaschi, più probabili sul settore centro-occidentale. In tarda serata non si esclude qualche locale piovasco anche sulle aree di pianura, soprattutto in prossimità del Po. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione e comprese tra 15° e 17°; massime in aumento con valori tra 26° e 28° sulle pianure interne e tra 23° e 25° sulla fascia costiera. Venti: deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)