Fondazione Golinelli: ultimi giorni per candidarsi alla settima edizione del Giardino delle Imprese

C’è tempo fino al 5 giugno 2020 per candidarsi alla settima edizione del Giardino delle Imprese progetto gratuito di educazione all’imprenditorialità per studenti del III e IV anno di scuola secondaria di secondo grado. Il percorso, proposto da Fondazione Golinelli, si terrà in modalità online dal 6 al 17 luglio e dal 24 agosto al 5 settembre. Lo scopo è quello di accendere creatività e passione nei giovani, consentendo loro di mettersi alla prova e imparare a realizzare le proprie idee. Grazie a piattaforme e strumenti innovativi sarà possibile accedere da tutta Italia a 120 ore di formazione, laboratori e momenti di lavoro di gruppo. L’edizione 2020 è possibile anche grazie al contributo di Almavicoo e Legacoop Bologna, a sostegno dell’educazione all’imprenditorialità in ambito sociale.

Il focus del progetto, caratterizzato da un approccio educativo informale, è lo sviluppo del talento e della creatività in modo da stimolare le cosiddette soft skills grazie all’applicazione dei principi del design thinking e della lean startup. L’obiettivo è imparare facendo, sperimentando l’avvio di un’idea originale di impresa, generando una proposta di valore e imparando ad assumersi i rischi di un processo innovativo con gli strumenti del futuro. Al termine, chi si è distinto per intraprendenza, sarà premiato con un’ulteriore formazione specifica e mentorship e con un viaggio studio in una realtà di eccellenza nazionale.

Fondazione Golinelli rinnova anche quest’anno la collaborazione con FIU – Fondazione per l’Innovazione Urbana sfidando i ragazzi a trovare nuove soluzioni digitali per tre contesti fondamentali del quotidiano delle persone con disabilità: l’ambiente domestico, il contesto lavorativo e la vita fuori casa. Il team di lavoro è costituito da esperti di settore provenienti da realtà di eccellenza nella progettazione inclusiva, come la Fondazione Gualandi, l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, il Centro Documentazione Handicap – Cooperativa Accaparlante e l’Associazione Onlus La Girobussola, oltre a professionisti indipendenti del settore. A questo si aggiunge il contributo di Art-Er, nuovo partner per la progettazione verso un’innovazione responsabile e sostenibile, insieme a Fondazione Asphi Onlus e Ausilioteca di Bologna, tra gli attori più importanti nel campo delle tecnologie assistive. Per informazioni e iscrizioni visita la pagina dedicata.