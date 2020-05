Il Tricolore per la Cultura: il 2 giugno a Castenaso aiuta gli eventi estivi

La nostra sarà un’estate a km 0. Avremo occasione di riscoprire il nostro paesaggio, i piccoli grandi tesori nel nostro territorio.

Pochi comuni hanno così tanti tesori come Castenaso: il MUV Museo della civiltà villanoviana, unico nel suo genere per la preziosa raccolta di reperti che contiene e il moderno allestimento. La biblioteca Casa Bondi, luogo di sapere e di incontri per grandi e piccini. La rocca, che ha l’aspetto antico di fortilizio e che si trova nel mezzo del parco omonimo e che è in realtà ciò che resta di una grande chiusa fluviale. La Chiesa della Beata Vergine del Pilar, che dà il nome alla zona (Madonna) e dove furono celebrate le nozze di Gioacchino Rossini con il famoso soprano Isabella Colbran. Gli oratori nelle campagne, le chiese, i parchi, i palazzi, le piazze. Tutto parla della nostra storia, dalla civiltà villanoviana passando per la centuriazione romana fino alla Resistenza e all’eccidio di Vigorso.

Quest’estate mettiamo al centro la cultura, l’ambiente, le persone e le relazioni umane.

Come funziona il Tricolore per la Cultura?

Martedì 2 giugno Festa della Repubblica, al mattino presto, Flornova Piante azienda agricola (Villanova) porterà in piazza Bassi 600 piantine colorate verdi, rosse e bianche e con le piantine comporrà il Tricolore su Piazza Bassi. Le piantine rosse e bianche saranno delicati fiori di vetro, il verde sarà rappresentato dal basilico. Flornova Piante regala al Comune di Castenaso le 600 piantine, e per questo la ringraziamo di cuore!

2. Dopo aver composto il Tricolore su piazza Bassi, alle 10.00 circa, il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri comunali, il parroco don Giancarlo e i rappresentanti dell’Anpi e del comitato delle celebrazioni, tra cui la Proloco, si riuniranno su piazza Bassi, ovviamente rispettando le distanze di sicurezza, per una breve cerimonia in occasione della Festa della Repubblica.

3. Al termine della cerimonia, le autorità presenti e i volontari che avranno dato la loro disponibilità venderanno le piantine ai cittadini che vorranno comprarle, a partire dalle 11.00 circa. La vendita verrà effettuata durante tutto il giorno e ci saranno costantemente volontari ad assicurare il rispetto delle normative di sicurezza: la distanza interpersonale, l’uso dei dispositivi di protezione individuali, nessun assembramento. Sarà un’occasione per rivedersi, a distanza, per tornare a vivere la nostra piazza, la nostra città, per popolarla in modo attivo e sicuro, un’occasione per partecipare, contribuire, esserci.

4. L’acquisto delle piantine è a offerta libera! Consigliata a partire da 5 euro.

5. Come verranno spese queste risorse? Verranno destinate a un piccolo fondo per far ripartire la cultura e gli eventi a Castenaso. Piccoli eventi nei piccoli grandi luoghi del nostro territorio. E così la natura si trasformerà in cultura.

Per questa iniziativa nessuna piantina verrà recisa.

Iniziativa organizzata da Proloco Castenaso, con la collaborazione del Comune di Castenaso.