Domani a Crevalcore intervento Enel finalizzato al restyling di alcune componenti di una cabina secondaria

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione: domani 30 maggio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie del comune di Crevalcore, in provincia di Bologna, per un intervento finalizzato al restyling di alcune componenti di una cabina secondaria che, se non sostituiti, potrebbero comportare maggiori disagi in termini di disservizi non programmati e più estesi come durata e numero di clienti coinvolti.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani 30 maggio dalle ore 12 alle ore 19.

Di seguito le vie interessate (non sono riportati i civici): via Papa, via Signata, via Rugginenta, via Fornace, via Aperta, via Barchessa, via dei Mari.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.