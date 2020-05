WindTre Store Sassuolo di Bettelli Best Performer

Ad aprile 2020, in pieno Lockdown, il punto Vendita WindTre Store Sassuolo di Bettelli, è risultato il Best Performer su Abbonamenti Rete Fissa/Fibra in Area 2 (Emilia Romagna e Triveneto).

Con grande dedizione e coraggio da parte del titolare e di tutti i ragazzi, sono stati consegnati i modem e le sim al domicilio dei clienti di Sassuolo e comuni limitrofi, garantendo quindi la migliore assistenza a molte famiglie relegate a casa.

“E’ stata la prima volta che abbiamo fatto questo servizio, certo faticoso ma ripagato dall’affetto dei clienti..!” – ha detto il titolare Raffaele Bettelli – per lui la vendita è una passione nata nel 1990 che vede oggi protagonista lo storico punto vendita di piazza Garibaldi in qualità di concessionario del primo operatore italiano “WindTre” per Privati e Agenzia per Aziende “Per noi questo riconoscimento (il Best Performer Rete Fissa/Fibra in Area 2 -Triveneto/Emilia Romagna – ndr) non è una novità!

Siamo abituati a lavorare con la massima disponibilità per dodici ore al giorno e la gratitudine dei clienti è importante come stimolo per migliorare sempre di più; ciò grazie anche ad un eccellente staff; Per Offrire ancora di piu’ ad Agosto GRANDE NOVITA’: rifaremo il negozio totalmente, con arredi ad alta tecnologia e la carta sara’ un ricordo….!”

