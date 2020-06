Gattatico: apertura iscrizioni campi estivi comunali

“In un anno così particolare crediamo sia necessario mantenere un servizio importante per le famiglie come i campi estivi, anche se questo comporterà un grosso sforzo e un impegno economico non indifferente per l’Amministrazione Comunale”. Con queste parole il sindaco di Gattatico Luca Ronzoni introduce la presentazione del programma dei campi estivi comunali, la cui preiscrizione per le famiglie inizierà mercoledì 3 giugno e terminerà il 20. Il servizio invece prenderà il via il 29 giugno e proseguirà fino al 14 agosto.

I campi estivi a Gattatico vantano una lunga e partecipata storia. Dal 1987 ininterrottamente ogni estate un numero crescente di ragazzi fino a 16 anni ha preso parte all’iniziativa, svolgendo un programma di attività ludiche, didattiche, sportive e ricreative nelle settimane estive, con la collaborazione della cooperativa Research. Quest’anno, segnato dall’emergenza Covid-19, il servizio sarà adattato alle prescrizioni previste dalle stringenti normative in vigore per il contenimento della pandemia ancora in corso. Ci si conformerà quindi alle linee guida, che prevedono la formazione di gruppi stabili, nel rapporto di un educatore con sette ragazzi (dieci per gli adolescenti sopra ai dodici anni), servizi adeguati, triage all’ingresso, pulizia e igienizzazione.

Le famiglie avranno due opzioni per l’iscrizione, la prima prevede la partecipazione alle attività dei campi estivi solo al mattino, la seconda con estensione dell’orario alle 14,30 con pasto acquistabile presso una struttura convenzionata. Sarà invece il plesso della scuola primaria di Praticello la sede principale, ma durante l’estate sono previste visite anche in altri luoghi del territorio, come il parco del Museo Cervi.

I costi organizzativi per rispondere ai protocolli igienici, sono decisamente lievitati, tuttavia le tariffe di partecipazione hanno avuto solo un lieve ritocco: 60 Euro alla settimana (55 se si prenotano più settimane) per la partecipazione alla formula ridotta (solo mattino), 75 Euro (65 per più settimane) se si sceglie l’estensione alle 14,30. Purtroppo i posti disponibili saranno limitati a 80, a causa delle problematiche organizzative, “ma la volontà di organizzare il servizio è più forte delle difficoltà, per le famiglie è importante in questo momento poter contare anche su questa offerta – afferma il sindaco – per questo l’Amministrazione Comunale compenserà lo sbilancio economico, perché le rette copriranno solo in parte i costi, utilizzando proprie risorse a sostegno del servizio”.

INfO UFFICIO SCUOLA COMUNE DI GATTATICO 0522 477920 – 0522 477949