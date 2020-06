Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 3 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso con intensificazione della nuvolosità dal pomeriggio, che sarà più consistente lungo gli Appennini e localmente anche in pianura. Non si escludono rovesci o temporali pomeridiani di breve durata, più probabili sui rilievi e solo localmente in pianura. Temperature: senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 15/17 gradi e massime tra 25 e 27 gradi lungo la costa e 27/28 gradi nelle zone interne. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud in serata e a rinforzare, in particolare sui rilievi e zona orientale della regione. Mare: poco mosso, localmente mosso dal pomeriggio.

(Arpae)