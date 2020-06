Acquistano auto usata pagandola con assegno fasullo: tre denunce a San Lazzaro di Savena

I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno denunciato tre italiani di trentuno, quarantatré e quarantanove anni per truffa in concorso ai danni di un settantaduenne del posto con cui avevano avviato una trattativa per l’acquisto di una Honda CR-V usata, pubblicizzata su un sito internet di acquisti e vendite tra soggetti privati. Dopo essersi incontrati presso una filiale dell’ACI per formalizzare la trattativa, i malfattori si sono allontanati “pagando” l’anziano venditore con un assegno concordato di 3.500 euro.

Purtroppo, quando il settantaduenne è andato in banca per riscuotere il denaro, è stato informato che il titolo di credito era stato falsificato e i tre acquirenti si erano resi irreperibili. Resosi conto di essere stato truffato, il malcapitato si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di San Lazzaro che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, individuandoli nei tre soggetti, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. I successivi accertamenti, svolti dai militari in collaborazione con la Polizia romena, hanno consentito di rintracciare l’auto dell’anziano in Romania.