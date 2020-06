ANVA Confesercenti del Distretto ceramico piange la morte di Claudio Maramotti

E’ venuto meno un punto di riferimento per ANVA Confesercenti dell’Area del Distretto ceramico: è scomparso Claudio Maramotti, da più di 40 anni ambulante attivo in vari mercati e, in particolare, operatore storico nel settore casalinghi nelle maggiori piazze della Provincia di Modena.

Componente del Consiglio Confesercenti dell’Area Distretto ceramico e referente per diversi mercati della provincia di Modena, da decenni era uno stimato imprenditore e commerciante attivo nell’associazione e un punto di riferimento per ANVA – ovvero l’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – Confesercenti Modena che, congiuntamente al Consiglio provinciale della categoria, si unisce al dolore della famiglia ed esprime le sue più sentite condoglianze.