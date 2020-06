Sabato su RAI5 la lezione/concerto “Il Pathos” registrata nel Borgo delle Viole di Castellarano

Andrà in onda sabato 6 giugno alle ore 19,50 su RAI5 (canale 23), l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Musica da Camera con vista” progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, prodotto e ideato da Amici del Quartetto Guido A.Borciani e da Tempo di musica.

Nell’ultima lezione/concerto, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Castellarano, il musicologo Giovanni Bietti presenta celebri pagine del repertorio per quartetto d’archi, nella splendida cornice del Borgo delle Viole di Castellarano. In questa puntata (Il pathos) il Quartetto Eos (Elia Chiesa e Giacomo Del Papa; Alessandro Acqui; Silvia Ancarani) interpreta il primo movimento (Allegro moderato) dal Quartetto in re minore K 421 di Wolfgang Amadeus Mozart e il primo movimento (Allegro ma non tanto) dal Quartetto in do minore op. 18 n.4 di Ludwig van Beethoven. Regia Antonio Marzotto.