Casalecchio di Reno: pane con scarabeidi al supermercato. Denunciato il direttore

I Carabinieri del NAS di Bologna hanno denunciato il direttore di un punto vendita di un’azienda multinazionale per aver posto in commercio a ignara clientela del pane con “sorpresa”: Silvano dentellato, un piccolo insetto originario delle regioni calde, temperate e tropicali, appartenente alla specie “Oryzaephilus surinamensis”. Gli insetti rinvenuti all’interno delle noci erano adulti, vivi e vitali e sono stati analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Sezione di Bologna.

Il direttore del punto vendita che a sede a Casalecchio di Reno è stato denunciato in base all’art. 5 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962: “E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione”.