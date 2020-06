Denunciato 17enne carpigiano che aggredì un autista Seta

Nella mattinata di oggi personale in servizio presso il Commissariato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un 17enne carpigiano, resosi protagonista di un’aggressione ai danni di un autista di autobus della società di trasporto pubblico SETA. I fatti risalgono al 2 marzo scorso quando il ragazzo, a bordo di un autobus di linea, seduto con i piedi appoggiati sul sedile, dopo essere stato invitato dal conducente ad assumere una postura corretta, lo ha raggiunto e bloccato, per poi sferrargli, con un gesto repentino, un pugno in volto. Subito dopo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

L’attività di indagine che ne è scaturita ha permesso, anche grazie all’ausilio di telecamere di videosorveglianza, di risalire all’identità dell’aggressore, soggetto con precedenti di polizia e recentemente coinvolto in altri gravi episodi di violenza. Il giovane dovrà ora rispondere del reato di lesioni personali aggravate.