Il Comune di Polinago è il primo in provincia ad attivare la PEC gratuita a cittadini e contribuenti

Il Comune di Polinago è il primo in provincia ad attivare la...

Il Comune di Polinago è il primo, della Provincia di Modena, ad aderire alla convenzione che Anutel ha stipulato con Aruba spa, per avviare il servizio di attivazione di posta elettronica certificata gratuita per tutti i cittadini e i contribuenti maggiorenni del proprio territorio.

La scelta nasce in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per favorire l’erogazione di servizi tramite modalità di collegamento a distanza ed incentivare forme innovative di fruizione degli uffici pubblici.

Per il sindaco di Polinago Gian Domenico Tomei «questa decisione nasce dal ripensamento delle nostre attività quotidiane durante l’emergenza del Covid-19. Oltre ad adeguare gli uffici comunali per consentire la loro fruizione in piena sicurezza, abbiamo pensato di incentivare anche quelle forme di interazione digitale con i cittadini, che rappresentano la vera sfida da affrontare nel ripensare la macchina pubblica del futuro».

Il servizio prevede l’attivazione di caselle Posta Elettronica Certificata utilizzabili gratuitamente dal richiedente, che dichiara contestualmente il proprio domicilio digitale, così da poter ricevere ogni comunicazione proveniente dal Comune di Polinago, direttamente sulla propria casella PEC attivata.

Per rendere possibile l’attivazione del servizio, l’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con Anutel, l’Associazione nazionale uffici tributi enti locali, attraverso un accordo con Aruba Pec Spa, che dà la possibilità agli enti locali di dotare gratuitamente di PEC i propri cittadini.

Sul sito del Comune di Polinago, alla pagina: http://www.comune.polinago.mo.it/comune/notizie/gratuite_cittadini_contribuenti.aspx sono contenute tutte le informazioni necessarie.