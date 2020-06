A Novellara monitoraggio delle aree verdi del territorio comunale

Il Comune di Novellara, in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario, ha intrapreso un’operazione di monitoraggio delle numerose aree verdi del territorio comunale.

Piante e alberi infatti necessitano di una costante e attenta manutenzione, soprattutto una volta raggiunta l’età adulta, dal momento che vanno incontro ad un naturale processo di senescenza che può provocare un indebolimento di rami e tronchi e una conseguente instabilità della pianta.

Tra le tante piante analizzante, molte risultano in ottime condizioni di salute.

Alcuni alberi, tuttavia, presentano situazioni critiche per la sicurezza dei cittadini, a causa di difetti strutturali che li rendono fragili e soggetti a cedimenti che possono essere causati da sollecitazioni anche di lieve entità.

Le piante a rischio si trovano in quartieri residenziali, a ridosso delle abitazioni, e nella basse della Rocca, zona molto frequentata poiché utilizzata come parcheggio da chi si reca in centro storico, e sarà necessaria la loro rimozione per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’assessore all’ambiente Alberto Razzini sottolinea che “sarà nostra cura procedere quanto prima alla piantumazione di nuovi esemplari individuando specie autoctone più adatte al contesto in cui verranno messe a dimora. Nel complesso incrementeremo il numero di nuovi alberi che metteremo a dimora rispetto a quelli che saremo costretti a togliere per garantire la sicurezza delle aree verdi, assoluta priorità del nostro programma”.