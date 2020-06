Canossa, senso unico alternato sulla Sp 54

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 8 giugno, sulla Sp 54 “Ciano-Vercallo-Stella”, nei pressi del centro abitato di Ceredolo dei Coppi in comune di Canossa, si viaggerà a senso unico alternato regolato a vista (o da semaforo per alcune lavirazioni) e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti, che rimarranno in vigore fino 19 giugno, sono stati adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza alla ditta Coesa di Castelnovo di lavori di manutenzione al muro di sostegno di un fabbricato.