Cimice asiatica: Coldiretti, pubblicato decreto per la presentazione degli indennizzi per i danni del 2019

Cimice asiatica: Coldiretti, pubblicato decreto per la presentazione degli indennizzi per i...

Coldiretti già operativa per raccogliere la necessaria documentazione e presentare le domande per i propri associati. Entro il 17 luglio la scadenza dei termini.

Pubblicato il decreto ministeriale che riconosce il carattere di eccezionalità dei danni provocati da cimice asiatica sulle colture frutticole nell’anno 2019, così come proposto dalla Regione Emilia-Romagna su pressante richiesta di Coldiretti.

Entro i 45 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero entro e non oltre il 17 luglio, le aziende interessate potranno fare richiesta degli interventi previsti dal decreto 102/200 (indennizzi ed altri interventi di sostegno alle imprese).

Gli uffici di Coldiretti sono già pronti per l’inserimento delle domande sul portale regionale e tutte le aziende saranno contattate nei prossimi giorni per predisporre le richieste in oggetto. Per ogni informazione e chiarimento i tecnici degli uffici C.A.A. Coldiretti sono a disposizione delle aziende agricole.