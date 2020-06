Esami di laboratorio AUSL IRCCS Reggio Emilia: introdotte alcune nuove modalità di accesso ai servizi

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che in questa fase di riprogrammazione delle attività post emergenza COVID, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, sono state introdotte alcune nuove modalità di accesso ai servizi.

In particolare:

prenotazione esami di laboratorio. Da oggi è possibile prenotare “il posto” per accedere ai centri prelievo nelle farmacie aderenti a Farmacup e nei Medicup (i centri di prenotazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).

Funzionerà così: in caso di necessità, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta prescriverà le analisi di laboratorio per il paziente, su qualsiasi tipo di ricetta (dematerializzata o ricetta rossa a seconda dei casi). Il cittadino a questo punto potrà andare in qualsiasi farmacia con la ricetta e prenotare il posto, cioè la sede, la data e l’ora dell’esame, oltre eventualmente ad acquistare i contenitori per i campioni biologici. Il giorno dell’appuntamento, possibilmente da solo e in orario, né in anticipo né in ritardo, il cittadino si presenterà all’accettazione del centro prelievi, dove verrà preso in carico, pagherà il ticket se dovuto ed effettuerà gli esami. E’ possibile prenotare gli esami di laboratorio anche chiamando CUPTEL 800.425.036 digitando il tasto 2.

gli esami di laboratorio per pazienti in TAO (terapia anticoagulante orale) e donne in stato di gravidanza sono ad accesso diretto, senza cioè bisogno della prenotazione.

Le prestazioni con urgenza U e B possono essere prenotate agli sportelli CUP.

Sono state aperte alcune agende di radiologia tradizionale e TAC, prenotabili al numero verde di CUPTEL 800425036.

Chi ha attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) troverà lì gli esiti, mentre tutti gli altri potranno scaricarli dal sito web www.ausl.re.it. Il cittadino che fa un esame in un centro prelievi in cui è attivo il servizio referti online, al momento dell’accettazione, riceve le informazioni per attivare il servizio.

Sul foglio di accesso diretto vengono stampati l’indirizzo del sito internet a cui accedere (https://servizionline.ausl.re.it/swar/default.jsp#), il “codice ritiro referto” e le modalità per attivare il servizio referti online.

Le persone impossibilitate ad accedere ad un computer, potranno ritirare gli esami seguendo le indicazioni Riportate sul foglio di accettazione del prelievo.

La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale al fine di evitare assembramenti e situazioni di potenziale pericolo di infezione.