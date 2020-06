Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 6 giugno

Al mattino cielo in prevalenza sereno, salvo un po’ di nuvolosità sulle zone di pianure settentrionali. Dal pomeriggio attività cumuliforme sparsa con possibilità di locali rovesci anche temporaleschi, più probabili sul settore centro-occidentale e zone prossime al Po. Temperature: senza variazioni di rilievo le minime, con valori attorno a 16/17 gradi. Massime in lieve aumento, con valori attorno a 27/28 gradi, qualche grado in meno lungo la costa. Venti: prevalentemente deboli o temporaneamente moderati sud-occidentali sui rilievi e sulla Romagna, deboli variabili altrove. Mare: poco mosso o localmente mosso.

(Arpae)