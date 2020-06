Pubblica video offensivi contro la fidanzata dell’ex compagno: 50enne denunciata a Novellara

Ha scelto la piattaforma del social tiktok per pubblicare alcuni video, dal contenuto offensivo e diffamatorio, rivolti a una 40enne di Campagnola Emilia, attuale fidanzata dell’ex compagno. Video virali subito propagati in rete sino alla diretta interessata che, chiavetta USB alla mano, si è presentata ai carabinieri della stazione di Novellara. I militari, raccolta la denuncia ed acquisiti i video, a conclusione delle immediate indagini hanno identificato l’autrice dei video. Con l’accusa di diffamazione i carabinieri hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia una 50enne residente a Correggio.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Novellara che hanno condotto le indagini, la donna non avendo “digerito” la fine della relazione sentimentale con il suo compagno, ha scelto il social tiktok per esternare il suo “disappunto” attraverso dei video che offendevano e diffamavano l’attuale fidanzata dell’ex compagno. Quest’ultima si è imbattuta nel profilo social dell’indagata recependo direttamente dalla visione dei video le offese e le accuse diffamatorie a lei rivolte. Munitasi di chiavetta USB ha salvato i file contenenti i video in questione, presentandosi ai carabinieri di Novellara a cui ha formalizzato la denuncia. I militari di Novellara analizzati i video risalivano alla donna ora denunciata.