Fanno spesa in un centro commerciale di Vignola e si dileguano senza pagare, arrestati

Nella serata di ieri i carabinieri di Vignola in collaborazione con quelli di Guiglia hanno tratto in arresto una coppia di italiani responsabili di furto aggravato. In particolare i due, lei 39enne e lui 76enne, dopo aver effettuato la spesa presso un centro commerciale di Vignola, hanno eluso il controllo degli addetti uscendo da una porta secondaria e dopo aver caricato la loro autovettura si dileguavano verso Guiglia dove poco dopo venivano fermati dai carabinieri di Vignola e di Guiglia avvisati del furto. I prodotti alimentari per una spesa di oltre 250 € sono stati restituiti al legittimo proprietario.