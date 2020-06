Aggiornato il programma di chiusure sulla A1 Milano-Napoli, sul Raccordo di Casalecchio e sul Ramo Verde

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, le chiusure previste nella notte tra il 10 e l’11 giugno sono state procastinate al giorno successivo.

Pertanto, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-per chi proviene da Milano, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto.

Sul Raccordo di Casalecchio:

-sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa, ai veicoli in entrata a Bologna Casalecchio e diretti verso Milano, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

A chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna Casalecchio, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’entrata della stazione di Valsamoggia, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, oppure, in ulteriore alternativa, alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, con orario 2:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.