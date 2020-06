Danneggiano le auto parcheggiate in via Risorgimento a Castel San Pietro: quattro denunce

Danneggiano le auto parcheggiate in via Risorgimento a Castel San Pietro: quattro...

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato quattro marocchini di età compresa tra i 24 e i 26 anni, con precedenti di polizia, per danneggiamento di auto in sosta. E’ successo questa notte, quando i Carabinieri, impegnati nei servizi notturni di controllo del territorio, hanno sorpreso i quattro giovani che, a causa di un raptus di “noia” e un abuso di sostanze alcoliche, stavano danneggiando le auto parcheggiate in via Risorgimento. Dei quattro soggetti, tre dovranno rispondere anche di soggiorno irregolare sul territorio nazionale perché si trovavano in Italia senza un regolare permesso di soggiorno.