rabinieri notte moQuesta notte i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un ventiquattrenne marocchino domiciliato in zona, per tentato furto in abitazione. L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre tentava di forzare la porta d’ingresso di un’abitazione privata ubicata in Castelfranco Emilia.