Da sabato 13 giugno torna in piazza Santo Stefano il Mercato Antiquario Città di Bologna

Sabato 13 e domenica 14 giugno riapre il Mercato Antiquario Città di Bologna che anima la piazza e la via Santo Stefano, nel tratto tra le vie Farini, Santa e Alemagna. Il mercato si tiene il secondo fine settimana (sabato e domenica) di ogni mese, esclusi luglio e agosto. Il Comune di Bologna ha emanato una determina con le regole fissate dopo un confronto con gli operatori dello storico mercato e delle associazioni di categoria, per gestire la riapertura nel rispetto delle misure di contenimento del contagio del coronavirus e dei protocolli regionali.

Operatori e clienti potranno accedere all’area del mercato solo se indossano la mascherina. Sono previsti tre punti di accesso e uscita presidiati: uno in corrispondenza della strettoia di via Santo Stefano, lato Piazza della Mercanzia; uno in via Gerusalemme; uno in via Santo Stefano, nello slargo all’intersezione con via Farini. Per consentire il passaggio in sicurezza verso Corte Isolani, in corrispondenza della strettoia verso Piazza della Mercanzia, è stato trasferito un posteggio e ne sono stati stralciati altri tre, normalmente dedicati alla spunta. I posteggi perimetrali saranno allestiti, nella parte rivolta al portico, con dei cartelloni che segnaleranno i punti di accesso al mercato.