Lavori di manutenzione in vista per la rete idrica di Castelnuovo Monti

nettoNella notte tra lunedì 15 giugno e martedì 16, a partire dalle ore 22 e fino alle ore 4, sarà effettuato un intervento di messa in esercizio di una nuova rete idrica a servizio del centro urbano del Capoluogo (nella zona limitrofa a Via Bismantova). A causa di tale intervento, che sarà eseguito in orario notturno per limitare il disagio agli utenti, potranno verificarsi dei cali di pressione o interruzioni della erogazione idrica nelle seguenti vie:

Via BISMANTOVA, Via PAVONI,Via MANFREDI, Via VERDI, Via DONIZZETTI, Via VIVALDI, Via ROSSINI, Via MACCHIUSA, Via COMICI, Via ALLA PIEVE, Via F.LLI CERVI dal civ. 63 al civ.73, Via MICHELI, Via FANTI D’ITALIA e zone limitrofe.

Iren Acqua Gas si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia anticipatamente i cittadini della collaborazione.