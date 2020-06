Ripartono giochi e laboratori al Multiplo di Cavriago

È finalmente arrivata l’estate e i bambini ed i ragazzi di Cavriago, dai 3 ai 14 anni, potranno tornare finalmente a giocare e passare del tempo con i coetanei al centro cultura Multiplo. Ogni settimana, dal 16 giugno alla fine del mese di luglio, le educatrici della cooperativa Accento proporranno attività e incontri di lettura, gioco e animazione per piccoli gruppi al Multiplo.

Tutte le attività saranno gratuite: un’opportunità importante a sostegno delle famiglie e dei bambini che, attraverso le proposte estive, possono ritrovare una dimensione di socialità. Ogni attività è pensata e organizzata per garantire la sicurezza e aderire alle linee guida di prevenzione del Governo e delle Regioni in relazione all’emergenza Covid-19.

Questo calendario di attività si chiama “Estate in campana” perché l’estate al Multiplo quest’anno è stata pensata come un lungo gioco della campana che di settimana in settimana coinvolgerà bambini e ragazzi con proposte di lettura, gioco e animazione.

In particolare per i bambini dai 3 ai 5 anni è in programma “Il giardino delle storie” il 20 e 27 giugno, il 4, 11, 18, 25 luglio e 1° agosto, ore 9.30 e 10.30; per chi ha dai 6 agli 8 anni “Come in una fiaba” il 17 giugno, 1, 8, 15, 22, 29 luglio, ore 17.30; dai 9 agli 11 anni “Giochi dal mondo” il 16 e 23 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio alle 10; per chi ha dai 9 ai 14 anni “Go coding” il 19, 25 e 26 giugno, alle 17. Per chi ha dai 12 ai 14 anni “It’s my party!”: just dance il 3 luglio alle 17.30; Missione selfie il 10 luglio alle 17.30; scrittura creativa il 17 luglio alle 17.30; memory il 24 luglio alle 17.30; puzzle gigante il 31 luglio alle 17.30.

“Siamo contenti di ripartire con una serie di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi di tutte le età – afferma l’assessora alla cultura Martina Zecchetti -. Ripartiamo da loro, che in questi mesi hanno dovuto rinunciare alle loro passioni, alla loro socialità, al loro essere bambini e adolescenti, con un programma vario che cerca di rispondere ai diversi interessi di ognuno di loro”.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, su iscrizione obbligatoria, Poiché i posti sono limitati, si darà la precedenza ai bambini residenti a Cavriago. I partecipanti dovranno utilizzare la mascherina, il gel igienizzante e rispettare la distanza interpersonale di un metro. Per info e iscrizioni: Multiplo Centro Cultura Cavriago, Via della Repubblica 23, tel. 0522/373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, web: www.comune.cavriago.re.it/multiplo, facebook @Multiplo Cavriago, whatsapp 3342156870.