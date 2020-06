A San Felice sul Panaro riprende la distribuzione delle mascherine

Prosegue a San Felice sul Panaro la distribuzione gratuita delle mascherine che riprende da martedì 16 giugno fino a sabato 20 giugno compreso presso il municipio, non più al Pala Round, e solo al mattino dalle 9.30 alle 12.30. I dispositivi andranno ritirati presso l’ingresso della sala consiliare, a cui si accede fiancheggiando esternamente il municipio, nella parte dell’edificio che si affaccia sulla chiesa parrocchiale. Quindi non si dovrà entrare per l’ingresso principale del municipio.

Si consiglia di portare un documento di identità per agevolare la consegna. Le mascherine sono state acquistate dal Comune di San Felice sul Panaro grazie alla generosa donazione della famiglia di Marino Golinelli che il Comune ringrazia di cuore.

La distribuzione è effettuata dai volontari che già in precedenza hanno consegnato i dispositivi a casa dei sanfeliciani. Anche a loro va un grosso grazie dall’Amministrazione comunale. I volontari sono in possesso degli elenchi con i nominativi e il numero dei componenti di tutte le famiglie del Comune. Al momento sono stati più di 2 mila e 200 i nuclei familiari che hanno ritirato le mascherine.