Ausl IRCCS Reggio Emilia: accesso alle aree sanitarie da parte dei visitatori

In concomitanza con la graduale ripresa dell’attività ordinaria negli ospedali e negli ambulatori del territorio e tenuto conto della fine della fase acuta dell’emergenza da COVID 19, dal 15 giugno è nuovamente consentito l’accesso dei visitatori nelle strutture sanitarie degli stabilimenti del Presidio Ospedaliero Provinciale.

L’ingresso sarà consentito previo passaggio attraverso postazioni di controllo degli accessi, i cosiddetti Check Point (CP).

Ecco le misure che saranno applicate:

ingresso obbligatorio tramite check point (CP)

accesso consentito a un solo visitatore per volta

accesso non permesso in presenza di temperatura superiore ai 37,5 gradi

accesso autorizzato in orario diurno e preferibilmente nell’orario dei pasti

utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica per tutto il tempo della permanenza nell’area sanitaria

obbligatorio lavaggio periodico delle mani durante la permanenza in camera e all’uscita

obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone

obbligo di limitare gli spostamenti al percorso necessario a raggiungere la stanza del degente

obbligo di rispettare le indicazioni fornite dal personale e gli orari dei reparti

Nel caso in cui l’utente acceda in orario non coperto dai CP, in deroga concordata, in via preventiva, con i Direttori e il Responsabile del reparto, gli stessi o dei loro delegati vigileranno e provvederanno all’applicazione delle misure obbligatorie sopra elencate.