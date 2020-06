Imu, Severi (FI): “Il Governo dice no alla proroga della sua quota IMU, imprese inascoltate”

Imu, Severi (FI): “Il Governo dice no alla proroga della sua quota...

“Il governo parla , ma poi di fatto non aiuta le imprese, e pretende il 16 giugno la sua quota sugli immobili di categoria catastale D. Certo si sarebbe trattato solo di un differimento del problema al 16 settembre, ma avrebbe rappresentato una boccata di ossigeno per molte realtà”. Lo afferma Claudia Severi, ex assessore di F.I. e consigliere comunale.

“Avevamo chiesto il posticipo prima rata IMU. E consapevole di questo Il Comune di Sassuolo, con la delibera approvata il 3 giugno, aveva predisposto l’estensione automatica del differimento al 16 settembre della prima rata IMU anche agli immobili strumentali, condizionandola alla pronuncia favorevole dello Stato, titolare di tale quota. Pronuncia che è arrivata ed è deludente. Evidentemente al Governo serve solo fare cassa subito, infischiandosene delle difficoltà del mondo produttivo, vittima del lockdown, a pagare le incombenze fiscali.

Cosi da un lato il governo PD-5stelle tende la mano e, a parole, promette liquidità ai contribuenti, e con l’altra gliela toglie subito. Noi ce l’abbiamo messa tutta e ora, continua la Severi, continueremo a percorrere ogni strada per agevolare chi lavora e produce. Il Comune potrebbe ancora agire sulle sanzioni e interessi. Infatti, sempre a seguito della delibera approvata all’unanimità dal nostro Consiglio Comunale, dovrebbe essere allo studio la possibilità di riduzione di sanzioni e interessi per chi, in difficoltà economiche legate al Covid -19, pur dovendo ugualmente rispettare la scadenza di giugno, si troverà nell’impossibilità di farlo e pagherà con ritardo l’imposta”.