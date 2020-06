A Reggio Emilia ancora una truffa per un “Folletto” inesistente venduto online

stieraGrazie a un’utenza telefonica fittiziamente intestata ad uno straniero inesistente e una carta prepagata dove ricevere i soldi, dalla Campania un disoccupato pregiudicato si è insidiato nei siti di compravendita più cliccati piazzando annunci trattanti la vendita della scopa elettrica Folletto. Quando sulla sua carta prepagata veniva accreditato il corrispettivo dovuto non corrispondeva la spedizione del folletto: l’acquirente, ovviamente, lamentava il ritardo ma il venditore spariva nel nulla. Un vero e proprio truffatore il 41enne di Napoli scoperto dai carabinieri della Stazione di Corso Cairoli che l’hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di truffa.

La vittima, un operaio 55enne di Reggio Emilia, volendo regalare alla moglie la tanta desiderata scopa elettrica, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce acquistando l’elettrodomestico usato del valore di circa 300 euro, che ha versato tramite bonifico per poi scoprire di essere raggirato allorquando non ha ricevuto quanto acquistato. L’uomo si è quindi presentato ai carabinieri della Stazione di Corso Cairoli formalizzando la denuncia per truffa. Dopo una serie di riscontri i militari hanno indirizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato e, acquisita una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa, il napoletano veniva denunciato.