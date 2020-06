La Regione sostiene la ripartenza delle industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna: 400 mila euro per il progetto “IncrediBOL!”

Sostenere concretamente la ripartenza e il rilancio, valorizzando appieno le potenzialità di innovazione del comparto artistico, culturale e creativo dell’Emilia-Romagna in difficoltà dopo il lockdown. Ma anche realizzare un efficace programma per la promozione imprenditoriale delle industrie culturali e creative.

Sono i principali obiettivi per cui la Regione, contribuendo allo sviluppo del progetto per l’edizione speciale del 2020, sostiene e partecipa a IncrediBOL! (INnovazione CREativa DI BOLogna), iniziativa del Comune di Bologna in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati nata nel 2010 per sostenere la crescita del settore culturale e creativo, e che dal 2013 si svolge in coordinamento con le attività di viale Aldo Moro, coinvolgendo così l’intero territorio regionale, sulla base di un accordo triennale per lo sviluppo delle Industrie culturali e creative in Emilia-Romagna.

Le risorse previste dal progetto, pari a 600 mila euro, di cui 400 mila euro in contributi messi a disposizione dagli Assessorati alla Cultura e allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, vanno a sostegno di uno degli ambiti di potenziale maggiore crescita in futuro anche in termini di ampie opportunità occupazionali, professionali e imprenditoriali.

Per l’attuazione di IncrediBOL! 2020 è prevista una convenzione tra la Regione e il Comune di Bologna, l’uscita del bando è prevista per il mese di luglio e sosterrà attività di innovazione di prodotto o di processo per far fronte all’emergenza Covid.

“Se dovessi identificare una caratteristica del genus degli emiliani e dei romagnoli- commenta l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori- forse sceglierei la vocazione all’indipendenza, al lavoro autonomo, all’impresa, come si diceva un tempo ‘non voglio lavorare sotto padrone’; ma non per un banale desiderio di guadagno, quanto per la voglia di esprimere compiutamente talento, competenza, ambizione. Questa aspirazione portò decine di operai provetti a generare le multinazionali tascabili della meccanica e della elettromeccanica che da qualche decennio trainano la nostra regione ai primo posti in Europa per Pil e occupazione, anche grazie alla esperienza originale dei distretti, il modo con cui si poteva stare nei grandi mercati con l’integrazione di aziende piccole e medie”. “Oggi i nostri giovani- continua Felicori-, sempre più preparati, hanno davanti la stessa sfida, ma su un terreno in parte diverso, quello del digitale, della creatività, della produzione artistica. Una sfida resa più difficile dalle accelerazioni imposte dall’epidemia. Con Incredibol! le istituzioni cercano di creare un ambiente favorevole alle nuove imprese dei giovani industriosi. Buon lavoro!”.

“Vogliamo essere a fianco del settore culturale e creativo del territorio emiliano-romagnolo, oggi in grande difficoltà poiché duramente colpito e fermato più a lungo di altri settori dall’emergenza sanitaria– ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla-. Vogliamo premiare le migliori iniziative artistiche e culturali sostenendo al contempo l’occupazione del settore, che impiega in gran parte giovani. La ripresa dopo il lockdown non può prescindere dalla ripartenza delle imprese creative, che rappresentano un tratto distintivo nell’economia dei nostri territori cui continuiamo a guardare con attenzione come importante filiera di sviluppo per creare buona occupazione”

“In questi anni il bando IncrediBOL! è stato un punto di riferimento per il sistema della cultura e della creatività. Con questa nuova edizione vogliamo stimolare la resilienza e la capacità di innovazione di tante realtà che in questi mesi hanno lavorato con grande energia per reinventarsi: l’edizione speciale 2020 di IncrediBOL!, incentrata sull’innovazione legata all’emergenza Covid, è tutta dedicata a loro”, dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore.

Il progetto IncrediBOL!

Coordinato dal Comune di Bologna, e sostenuto dalla Regione in partenariato con soggetti pubblici e privati, IncrediBOL! supporta lo sviluppo del settore culturale e creativo, sostiene l’internazionalizzazione delle imprese creative regionali, realizza attività di orientamento, assegna spazi e immobili di proprietà del Comune di Bologna in comodato gratuito a realtà culturali e professionisti della creatività.

Inoltre, mette in rete informazioni e opportunità attraverso il sito ufficiale www.incredibol.net, organizza eventi (workshop gratuiti, incontri aperti al pubblico, incontri di networking e b2b) e partecipa a progetti speciali, pilota ed europei (reti e attività nazionali e internazionali sul tema delle industrie culturali creative).

Il progetto, inoltre, si avvale di un network di partner pubblici e privati attivi su tutto il territorio regionale che offrono orientamento, formazione, consulenze su misura a seconda delle esigenze.