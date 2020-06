Apertura delle attività estive per bambini tra i 9 e i 36...

Il Comune di Bologna convocherà le rappresentanze sindacali (Rsu) la settimana prossima per un confronto sull’avvio delle attività estive per i bambini tra i 9 e i 36 mesi, vista la volontà dell’Amministrazione di aprirle per tre settimane nel mese di luglio 2020, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.