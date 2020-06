L’acqua dell’Ospedale di Baggiovara è sicura e potabile. L’Azienda è impegnata in un costante monitoraggio

L’acqua dell’Ospedale Civile di Baggiovara è potabile e controllata. La Direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena risponde ai dubbi espressi dal Consigliere Michele Barcaiuolo.

Il problema segnalato si riscontra a volte sull’acqua calda ed è legato al trattamento con biossido di cloro nell’ambito del Programma di Prevenzione della Legionella. Può accadere, in modo isolato, che dalle tubature così trattate, a seguito di temporaneo non utilizzo legato a condizioni organizzative – come ad esempio una riduzione di attività in determinati momenti dell’anno o per fattori esterni come capitato nel periodo dell’emergenza COVID – alla prima apertura di un terminale esca acqua ferruginosa, che riacquista limpidezza con il flussaggio prolungato.

L’Azienda è impegnata in monitoraggi periodici riguardanti le caratteristiche microbiologiche e la potabilità dell’acqua, che hanno sempre restituito risultati di conformità con i parametri previsti.

Nonostante la conformità dei parametri il Servizio Unico Attività Tecniche e Patrimoniali dell’AOU di Modena ha avviato dal 2018 un programma di progressiva sostituzione delle tubature all’Ospedale Civile.