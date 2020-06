Auto a fuoco nella notte a Casalgrande

Poco dopo le 2.30 di oggi i carabinieri della stazione di Casalgrande, allertati dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, sono intervenuti in via Nino Bixio a Casalgrande per un’autovettura in fiamme. Le fiamme hanno interessato un’autovettura Dacia Sandero, di proprietà di una 60enne eritrea, che si trovava parcheggiata sotto casa della donna. Le fiamme, sviluppatesi per cause in corso di accertamento ma di probabili origini accidentali, hanno danneggiato l’autovettura.