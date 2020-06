Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 20 giugno

Al mattino temporanei annuvolamenti sulle pianure orientali e soprattutto sulla fascia costiera, ove non si esclude qualche locale e breve rovescio sparso. Sereno o poco nuvoloso altrove con tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici con associati rovesci sparsi, in esaurimento in serata. Temperature: minime in lieve aumento con valori tra 17° e 19°; massime in lieve diminuzione sul settore orientale e comprese tra 24° e 26°, in lieve aumento sulle pianure centro-occidentali con valori tra 28° e 29°. Venti: deboli-moderati dai quadranti settentrionali, con tendenza in serata a ruotare e provenire dai quadranti meridionali. Mare: nelle prime ore del mattino mosso al largo con tendenza a rapida attenuazione del moto ondoso, poco mosso altrove.

(Arpae)