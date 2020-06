Va a prendere la figlia che aveva bevuto troppo, ma viene fermato e risulta “brillo”

E’ accaduto l’altra notte, ad un 45enne di Carpi. L’uomo, a bordo della sua autovettura, stava andando a prelevare la figlia al termine di una festa di compleanno poiché la ragazza, molto responsabilmente, gli aveva comunicato di non essere in grado di guidare in quanto aveva bevuto qualche bicchiere in più.

Però l’uomo, all’esito di un controllo con l’etilometro eseguito dai Carabinieri di Carpi, è risultato anch’egli brillo, e dunque ha dovuto interrompere il suo percorso. Patente ritirata e auto sequestrata