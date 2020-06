Controlli dei carabinieri sulle strade di montagna

Proseguono e si intensificano anche in questo weekend i controlli alla circolazione stradale svolti dall’arma dei carabinieri al fine di evitare eventi mortali come quelli che purtroppo hanno colpito in questi giorni le nostre strade.

Un piano sinergico di collaborazione e controllo ha visto impegnate le province di Bologna Modena e Pistoia nell’area delle nostre montagne, le vie che passano attraverso l’Appennino e che conducono dal territorio pistoiese a quello modenese bolognese e viceversa sono state oggetto di accurati controlli con anche la collaborazione delle polizie municipali dei luoghi interessati utilizzando strumentazioni quali autovelox ed etilometri.

Particolare attenzione è stata riversata sulla SS 64 Porrettana e sulla SS 12 dell’Abetone, teatri, ogni estate, di intemperanze da parte di automobilisti e motociclisti che spesso portano purtroppo ad incidenti spesso mortali.