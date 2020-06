Pitbull aggredisce due condomini a Vignola

Nel tardo pomeriggio, i carabinieri di Vignola sono intervenuti in quella via Mario Pellegrini, dove un pitbull, dopo essere riuscito ad eludere la vigilanza dei padroni, è scappato da un un’appartamento aggredendo due persone nelle scale condominiali e provocando loro delle ferite medicate presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, dove sono state trasportare in condizioni non gravi.

Il cane verrà sottoposto a sequestro. I carabinieri di Vignola stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità colpose o dolose, al momento non sembra ci siano responsabilità della proprietaria. Il cane avrebbe reagito ad una situazione per lui percepita come pericolo. Non è ancora nota la prognosi dei condomini rimasti feriti.