Da domani arrivano sulle strade di Bologna le prime #VocidalverboLEGGERE!

leggere#VocidalverboLEGGERE è una campagna di promozione della lettura, avviata a febbraio 2020 in occasione della presentazione del nuovo sito Pattoletturabo.it promossa dal Patto per la Lettura di Bologna e realizzata in collaborazione con CHEAP.

#VocidalverboLEGGERE è nata per dare voce al protagonismo di lettrici e lettori che vogliono condividere pubblicamente esperienze e parole per contaminare con la loro spinta gentile i non lettori. Avviata alla vigilia della pandemia, ci ha raccontato anche altro: dal 17 febbraio a inizio maggio ha raccolto più di 500 voci. Durante il lockdown la lettura è stata una delle attività principali: moltissimi i libri, gli articoli, i contributi presenti nell’ecosfera della lettura che tutt* leggevano, su cui venivano avviati confronti e discussioni online e offline. Alcune voci raccontano queste esperienze, le sensazioni del periodo e il conforto trovato o ritrovato nei libri: i termini più ricorrenti sono stati ‘evasione’, ‘libertà’ ‘respirare’, oltre ovviamente a ‘quarantena’ e ‘lockdown.

Per questa prima uscita, CHEAP ha selezionato 13 voci per 13 manifesti. A partire da alcune parole chiave presenti nei testi, è stato progettato creativamente il primo dei due progetti di public art previsti dalla campagna. La selezione operata da CHEAP ha voluto tenerne conto del nuovo scenario dato dell’emergenza Covid19: la scelta delle parole, una per ognuno dei 13 manifesti, risente del periodo che abbiamo appena vissuto, così come la sua resa grafica e testuale. Le frasi sono state prosciugate, in una ‘riduzione a uno’ che ha reso i concetti espressi incisivi e icastici. I manifesti saranno affissi nelle grandi tabelle affissive presenti in 13 spazi situati su Strada Maggiore, via Sant’Isaia, San Vitale, Ca’Selvatica, via Begatto e via Santo Stefano.

L’intervento di CHEAP ha come obiettivo quello di contribuire alla condivisione nello spazio pubblico di un immaginario attivo legato alla “lettura e al leggere” che proponga una visione al di là degli stereotipi classici. Come sempre, le pratiche di intervento di CHEAP nello spazio pubblico mirano alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla divulgazione di messaggi sociali agendo lo spazio pubblico attraverso campagne di arte visiva. Con #VocidalverboLEGGERE racconta il vissuto di tant*, portando la lettura nello spazio pubblico cittadino in maniera creativa, abitando gli spazi del recuperato rapporto con la città.

Tutti i contributi raccolti sono pubblicati sul sito Pattoletturabo.it > #VocidalverboLEGGERE dove è sempre possibile leggerli, nell’area che si arricchisce giornalmente e che continua! aspettiamo altre Voci per la seconda uscita prevista a tra fine settembre e metà ottobre. Per partecipare > pattoletturabo.it

Pattoletturabo.it è la piattaforma dedicata alla lettura a Bologna, nata per promuovere e raccontare progetti e attività che gravitano intorno al mondo del libro e della lettura sul territorio. Il sito valorizza l’attività della rete dei soggetti che hanno aderito al Patto (più di 180) facendosi cassa di risonanza delle tante azioni messe in campo quotidianamente, con lo scopo di favorire lo scambio e il collegamento tra organizzazioni, luoghi e cittadini, creando un flusso circolare e continuo tra attività, luoghi, servizi, risorse, lettrici e lettori.

Tre le aree principali del sito: “Chi legge” tra cui tutti i Gruppi di Lettura attivi a Bologna, “Attività” con il calendario con tutte le presentazioni di libri online e offline, gli incontri con gli scrittori e le scrittrici, le maratone di lettura e tanto altro e “Luoghi” che presenta la mappa di tutti i luoghi della lettura della città – biblioteche, librerie, punti bookcrossing, bibliocasette, bookstation. Protagonisti con le loro storie, letture, esperienze ci sono i lettori e le lettrici per rendere contagioso il loro orgoglio di leggere verso tutti i potenziali non lettori.

pattoletturabo.it | @pattoletturabo #PattoLetturaBO

