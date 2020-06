Castenaso, cattivi odori in città: Comune e azienda Pesaresi collaborano

Il Sindaco e la Giunta del Comune di Castenaso hanno incontrato negli scorsi giorni il Presidente della società Pesaresi Giuseppe SpA Costruzioni ing. Alessandro Pesaresi e il responsabile dell’innovazione.

La Pesaresi SpA è una storica azienda di costruzioni di Rimini che dal 2019 gestisce l’impianto di Castenaso, già di proprietà del gruppo Ages, e conta nel suo organico oltre 100 dipendenti tra impiegati amministrativi, tecnici e operai.

Il dialogo tra le parti si è concentrato in particolar modo sulle numerose lamentele dei cittadini relative ai cattivi odori provenienti dall’impianto di via Romitino: al riguardo è stata raccolta ampia disponibilità da parte dell’azienda per risolvere la problematica con interventi e investimenti volti ad ammodernare le strutture.

Nel rispetto della diversità dei ruoli e delle rispettive responsabilità, riteniamo che la collaborazione tra l’Amministrazione e l’impresa, insieme a una puntuale comunicazione, siano necessarie per delineare un percorso che coinvolga tutti i cittadini illustrando il processo di produzione, aggiornando sulle trasformazioni programmate per fugare i legittimi dubbi sulle emissioni.

La produzione di asfalto può produrre un odore sgradevole ma, da precedenti rilevazioni di Arpae, tale odore è innocuo per la salute. La Pesaresi Giuseppe SpA Costruzioni ha intenzione di organizzare un incontro di presentazione dell’impianto di via Romitino e alcune serate di “porte aperte” con visite guidate.

Dal canto suo il Comune di Castenaso ha sollecitato l’azienda Arpae a effettuare ulteriori e nuove analisi del camino, che avverranno appena possibile in base alla calendarizzazione delle attività post Covid.