Zanardi, il figlio Niccolò “So che presto rivedremo il tuo sorriso”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto”. Lo scrive su Instagram Niccolò Zanardi, il figlio di Alex, postando anche una foto del padre che, braccia al cielo, esulta e sorride dopo uno dei tanti trionfi con la sua handbike. Un messaggio di speranza e di ottimismo dopo i precedenti pubblicati nei giorni scorsi. Dal “Forza papà, ti aspetto, torna presto” di martedì 23 a quello del giorno successivo: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”, fino ad arrivare a quello di stanotte: “Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto”.

(ITALPRESS).