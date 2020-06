L’assessore Paola Salomoni a Medicina consegna i diplomi alle bambine ed ai bambini che entreranno a settembre in prima elementare

La consegna dei diplomi ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia di Medicina, in provincia di Bologna, per chiudere l’anno scolastico insieme a famiglie e insegnanti. Alla cerimonia ha partecipato questa mattina l’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni, insieme al sindaco, Matteo Montanari, all’assessore, Dilva Fava, ed alla presidente della V commissione, Francesca Marchetti.

“Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni per permettere a tutti i nostri ragazzi di poter riprendere a settembre la scuola, ritrovando finalmente in presenza gli amici e gli insegnanti – ha detto l’assessore Salomoni-. L’ultimo giorno di scuola e la consegna dei diplomi sanciscono un passaggio importante per la vita di tutti i bambini, e noi abbiamo il dovere di rendere indimenticabili questi momenti. Avevamo detto che riaprire la scuola era la nostra priorità- ha aggiunto- e ci siamo impegnati perché fosse possibile”.