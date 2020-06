Auto contro moto a Casalgrande: modenese ferito seriamente

eriUn incidente stradale si è verificato verso le 13.00 di oggi in località Veggia di Casalgrande, dove una Fiat panda delle Poste Italiane e una Moto Suzuki si sono scontrate in via Volta, all’altezza dell’intersezione con via Turati. Il bilancio è di un 65enne di Polinago rimasto seriamente ferito e condotto in grave condizioni presso all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in codice 3.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di esatta analisi da parte dei carabinieri che hanno effettuato rilievi, la Fiat Panda delle Poste condotta da un 45enne di Reggio Emilia per cause al vaglio dei militari di Albinea collideva con la moto Suzuki condotta dal 65enne. Un impatto violento in conseguenza del quale il conducente della moto rimaneva policontuso in maniera seria e per questo veniva condotto al Santa Maria.