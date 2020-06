Capezzera FI: “Bilancio SGP chiaro, perdite determinate da discutibili scelte strategiche della precedente amministrazione”

Grazie innanzitutto a Claudio Morselli per il lavoro complesso e preciso svolto in questi pochi mesi , che ci ha consegnato una rappresentazione chiara dello stato di salute della società.

Non voglio addentrarmi nella polemica politica di accusa sulle responsabilità che hanno portato ad ipotecare per i prossimi anni il futuro della città, ma è innegabile che tutto sia nato da una gestione incauta partita nel 2005 da un’amministrazione di centro-sinistra che portò, già a fine 2009 ad avere 66,3 milioni di debiti verso le banche.

Credo di poter affermare senza paura di smentita, che l’obiettivo che nel 2005 ha portato il Sindaco Graziano Pattuzzi a creare una società privata interamente partecipata dal comune, fosse anche il vantaggio di non dover rispettare l’obbligo del pareggio di bilancio per poter fare investimenti , che si sono rivelati inutili.

Penso, leggendo i macro numeri di quegli anni, che questo sia stato l’unico obiettivo perfettamente conseguito, peccato che alla fine i nodi vengano al pettine, e che qualcuno un giorno si sia trovato davanti il compito di decidere come “risolvere” il nodo.

Oggi la via intrapresa ,che fu iniziata dalla giunta Caselli è quella di proseguire nel il risanamento di una situazione divenuta pesantissima ,ormai non più rinviabile.

Il bilancio 2019 chiude in perdita di circa 839.000 circa , questo è determinato solamente da un adempimento di legge, che la giunta precedente ha preferito non fare bloccando le aste , che ha portato ad una svalutazione di vari immobili pari a 1.056.402. il patrimonio netto, grazie ai continui apporti di capitale del comune è aumentato da 11 a 14 milioni.

La società seppur molto limitatamente e con molti vincoli svolge le sue funzioni.

Il punto fondamentale , su cui è importante iniziare a pensare ed a ragionare è che piano industriale può svolgere sgp ?

L’identità di sgp dovrà essere imperniata su un’efficienza organizzativa in grado di poter realizzare servizi efficienti ed economici per il comune e un domani anche per altri soggetti pubblici e privati , mantenendo una costante tutela verso il patrimonio della città.

Importante sottolineare la procedura iniziata da Morselli per la sospensione di rate ,di mutui , in scadenza a giugno, di 6 mesi. In modo attutire il contraccolpo economico derivato dall’emergenza covid. Il percorso è ancora lungo anche perché il totale del passivo al 31/12/2019 è di 82 milioni di euro.

La chiusura del concordato è prioritaria , ma è anche importante che la giunta studi e porti alla luce, come sta facendo, i tanti ,diversi e variegati passaggi con cui sono state prese scelte molto importanti.

In particolare credo che le decisioni strategiche e gli accordi con il sistema bancario, operati dai professionisti che hanno gestito il concordato su mandato della giunta Pistoni, debbano essere fatte conoscere alla cittadinanza, per l’enorme impatto che esse hanno avuto e avranno sul futuro della città per diversi anni.

Visto il lavoro fatto finora dall’amministrazione ho votato convintamente a favore del bilancio SGP 2019.

(Davide Capezzera- Capogruppo Forza Italia Sassuolo)