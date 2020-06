Ecco la stagione estiva sassolese

Cinema, drive in, musica e concerti, cene all’aperto e gli immancabili Giovedì Sotto le Stelle: prende forma la stagione Estiva di Sassuolo con un mix di appuntamenti che vuole coprire tutti i giorni della settimana con proposte per giovani, meno giovani e famiglie.

Si inizierà già giovedì 2 luglio con il primo dei cinque appuntamenti con i “Giovedì sotto le Stelle”.

“Purtroppo quest’anno – afferma l’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – per ottemperare alle normative anti Covid-19 abbiamo dovuto rinunciare agli spettacoli che tradizionalmente si svolgono nelle piazze cittadine, per evitare gli assembramenti che si sarebbero andati a creare, ma non abbiamo voluto rinunciare ai Giovedì Sotto le Stelle. Come tutti gli anni chiuderemo le strade del centro per dare la possibilità ai negozianti di tenere aperto fino a tarda sera con i banchetti fronte vetrina che offriranno le occasioni rese possibili dalla delibera regionale che sposta ad Agosto i saldi estivi permettendo, però, le offerte speciali nel mese di Luglio. Poi i bar e ristoranti del centro avranno la possibilità di sistemare i tavoli all’aperto, sotto le stelle, con musica in diffusione per serate da trascorrere insieme all’aria aperta”.

“Covid -19 e tutte le nuove norme da seguire per evitare un ritorno ed una diffusione del contagio – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – ci hanno costretto a rimodulare le offerte, introducendo nuovi canali di prenotazione on line e limitando le tante idee che avevamo per una stagione estiva da vivere insieme. Nonostante questo, però, abbiamo voluto realizzare nel pieno rispetto delle normative, un ricco calendario di appuntamenti in grado di interessare pubblico di ogni età ed ogni esigenza grazie all’aiuto di sponsor, associazioni ed Enti che anche quest’anno hanno deciso di investire tempo e risorse su Sassuolo. Il lunedì le cene al castello di Montegibbio, il martedì e mercoledì in cinema in piazzale Della Rosa e le cene a Montegibbio, il giovedì l’appuntamento con il commercio e la gastronomia in centro, il week end con il Drive in a San Michele, il sabato ancora Montegibbio e la domenica il cinema in piazzale Della Rosa: questi saranno i punti fermi attorno ai quali si inseriranno le iniziative a villa Giacobazzi e San Michele, il rinnovato Temple grazie all’opera dall’Associazione Rock’s, per un’estate da vivere insieme”.

Sabato 4 luglio, inizierà il ciclo di quattro appuntamenti musicali nell’arena di Villa Giacobazzi, alle 21,15: Concerto dell’ Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini “I got Rhythm: in crossover tra classico e jazz”.

Lunedì 6 luglio, alle 21,15: Racconti da Buenos Aires (spettacolo di narrazione, musica e …tango) in collaborazione con Associazione Circolo Amici della lirica Claudio Ughetti fisarmonica, Cristina Vivi flauto, Isabella Dapinguente voce recitante, Maurizio Casini voce narrante.

Lunedì 13 luglio, alle 21,15: Chiacchierate Concerto, Chopin; in collaborazione con Associazione Preludio, Stefano Malferrari al pianoforte, Gen Llukaci al violino.

Lunedì 20 luglio, alle 21,15: Concerto dell’ Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini “Opera e Pop”. Durante le serate a Villa Giacobazzi sarà attivo il punto ristoro con tigelle e bevande a cura di Anffas e Officina delle idee.

Da martedì 7 luglio, in piazzale Della Rosa, tornerà il “Cinema sotto le Stelle”: la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Regione Emilia – Romagna, organizzata da Boiardo G&O. Quale main sponsor della rassegna si conferma il Gruppo Hera, la multiutility del territorio che gestisce servizi ambientali, idrici ed energetici in oltre 350 comuni in Emilia-Romagna, Marche e Triveneto e la Regione Emilia Romagna. Tre gli appuntamenti settimanali che offriranno le ultime pellicole uscite, oltre a film per i più piccoli ed ai grandi film del passato, il martedì, mercoledì, il sabato e la domenica. Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate.

Da metà luglio, invece, presso l’arena realizzata nel piazzale degli Alpini di San Michele, in collaborazione con Pro Loco Sassuolo debutterà il Drive In: un’occasione nel week end per guardare pellicole che hanno fatto la storia del cinema a bordo della propria auto, con un punto ristoro gestito dagli Alpini di San Michele, oltre ad un pre e ad un post proiezioni che permetteranno a tutti di vivere un venerdì sera all’aperto ed in maniera diversa dal solito.

Grazie alla rinnovata collaborazione con il CTG tornerà, in oltre, l’appuntamento con le cene presso la corte del Castello di Montegibbio con cinque appuntamenti settimanali: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato.

A San Michele, inoltre, in vicolo la Rocca nell’area Parrocchiale di San Michele martedì 28 luglio alle 21, 15 si svolgerà il “Tributo a Renato Zero” (Progetto Sassuolo città attiva) in collaborazione con il circolo culturale “Artemisia” e Parrocchia di San Michele.