Formigine, Coop Alleanza 3.0: “con i lavoratori comportamenti corretti”

“Coop Alleanza 3.0 – informa una nota – ritiene inaccettabili e infondate le accuse fatte nelle ultime ore da due formazioni politiche su presunte malversazioni nei confronti dei lavoratori dell’Ipercoop di Formigine.

Alla Cooperativa inoltre non risultano comunicazioni inerenti a uno sciopero dei lavoratori del negozio per sabato 27 giugno da parte delle organizzazioni sindacali, con cui è in constante confronto e dialogo.

Coop Alleanza 3.0 da sempre ha improntato con i lavoratori, un rapporto fondato sulla correttezza e sul rispetto formale e sostanziale dei contratti collettivi di lavoro e del regolamento aziendale.

Il rispetto e il sostegno dei lavoratori è uno dei tratti distintivi della Cooperativa che può anche annoverare un contratto integrativo e un servizio di welfare aziendale tra i più avanzati”, conclude Coop Alleanza 3.0.