Ritrovata dalla Polizia di Stato di Modena una donna scomparsa

A dare l’allarme il marito preoccupato per l’incolumità della moglie che, partita in auto da Reggio Emilia da parecchie ore, non aveva ancora fatto rientro presso la propria abitazione a Modena. L’uomo aveva contattato il numero di emergenza 112NUE in stato di forte agitazione in quanto la consorte, nonostante non avesse ancora effettuato accertamenti medici, nell’ultimo periodo aveva sofferto di improvvisi episodi di smarrimento a causa di momentanei vuoti di memoria. Più volte contattata al telefono la donna non aveva mai risposto.

La Centrale Operativa ha immediatamente attivato il protocollo per il rintraccio delle persone scomparse, avviando capillari ricerche sia sul territorio della provincia modenese sia in quelle limitrofe di Reggio Emilia e Bologna.

Dopo parecchie ore la donna, incolume, è stata rintracciata da personale della Polizia di Stato nel comune di San Giovanni in Persiceto in prossimità dell’ospedale San Salvatore e riaccompagnata presso la propria abitazione.