Confesercenti Modena: bene i fondi a sostegno degli esercizi di vicinato e la riduzione della TOSAP

“Salutiamo positivamente l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Modena di mozioni presentate da consiglieri di maggioranza oltre che di minoranza a sostegno della ripartenza dei piccoli esercizi commerciali – commenta Daniele Cavazza, direttore Confesercenti Area Città di Modena – In particolare l’impegno a costituire un Fondo annuale di 200.000,00 € per sostenere l’innovazione tecnologica e l’e-commerce degli esercizi di vicinato, viene incontro a una necessità che le piccole imprese manifestano in questo momento di ripartenza dopo una fase di crisi senza precedenti. Auspichiamo quindi che l’Amministrazione Comunale a breve reperisca i fondi e provveda alla formazione di un tavolo sul quale discutere i modi, tempi e priorità per l’erogazione dei contributi”.

E’ poi stato molto importante il voto sulle mozioni che consegnano alla Giunta l’impegno a diminuire la TOSAP, ovvero la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, e i canoni di locazione degli edifici comunali dati in concessione alle attività a contatto con il pubblico.

Si tratta di misure a ulteriore sostegno delle imprese che si sono visti azzerare i fatturati per oltre due mesi e che ancora stentano a rivedere il livello di vendite del periodo pre-Covid.